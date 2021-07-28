28 июля 2021 13:29

Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера

Строительство моста по улице Блюхера выходит на финишную прямую. Завершить работы планируется до начала учебного года. На следующей неделе на объекте уже закончат укладывать дорожное полотно и перейдут на тротуар. После этого перейдут на установку барьеров и ограждений. Также в ближайшее время продолжатся работы по укладке асфальта по улице Викулова на участке от Татищева до Крауля. Здесь пришлось сменить подрядчика из-за нерадивости и просчетов по срокам. Не останавливается работа техники на развязке Луганская - Объездная. Работы на объектах завершат до 1 сентября 2021 года.