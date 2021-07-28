Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера
Глава Екатеринбурга осмотрел ход ремонтных работ на ул.Викулова, и ремонт мостов на Луганской и Блюхера