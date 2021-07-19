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19 июля 2021 10:53

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути

В Екатеринбурге состоялся нелегальный крестный ход по последнему царскому пути