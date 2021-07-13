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13 июля 2021 18:28

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Алексей БУЛАТОВ
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора

Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора