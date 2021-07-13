Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора
Рабочие возобновили ремонт моста на Кольцовском тракте после нагоняя от губернатора