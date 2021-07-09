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9 июля 2021 15:55

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Рабочие начали демонтаж недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге