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9 июля 2021 15:52

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители сейчас возводят его вторую половину, ту, которая смотрит на городской пруд, и начнут заливать бетон, чтобы постепенно соединять строящуюся и уже готовую части моста. - Закрыть мост нужно по технологии строительства, чтобы при работах по бетонированию не было вибраций, - объясняет Евгений Бакиров, заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского Управления капитального строительства. - Дело в том, что при постоянной продолжительной вибрации происходит сегрегация бетонных смесей (изменение состава, вызванное перемещением частиц, - Прим. Ред.) и водоотделение. Это приведет к последующему браку – бетон не наберет достаточную прочность и конструкцию придется разбирать.
Алексей БУЛАТОВ
Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные