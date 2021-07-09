9 июля 2021 15:52

Строители 2й очереди Макаровского моста, будут перекрывать его каждые выходные

Строители сейчас возводят его вторую половину, ту, которая смотрит на городской пруд, и начнут заливать бетон, чтобы постепенно соединять строящуюся и уже готовую части моста. - Закрыть мост нужно по технологии строительства, чтобы при работах по бетонированию не было вибраций, - объясняет Евгений Бакиров, заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского Управления капитального строительства. - Дело в том, что при постоянной продолжительной вибрации происходит сегрегация бетонных смесей (изменение состава, вызванное перемещением частиц, - Прим. Ред.) и водоотделение. Это приведет к последующему браку – бетон не наберет достаточную прочность и конструкцию придется разбирать.