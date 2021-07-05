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5 июля 2021 18:43

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром-2021"