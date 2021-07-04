Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
4 июля 2021 17:11

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

Алексей БУЛАТОВ
В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи

В Ельцин-центре готовится к окрытию выставка, посвященая Леонардо да Винчи