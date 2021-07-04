4 июля 2021 12:54

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обошел выставочную площадку накануне открытия Иннопрома-2021

Накануне открытия Международной промышленной выставки, ее стенды осмотрели посол Италии в России и губернатор Свердловской области. В понедельник, 5 июля, в Екатеринбурге откроется Международная промышленная выставка Иннопром-2021. Событие это для нашей экономики долгожданное, так как в прошлом году из-за пандемии коронавируса провести ее в классическом формате не удалось. Теперь наверстываем упущенное.