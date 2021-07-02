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2 июля 2021 14:01

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

Алексей БУЛАТОВ
В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания

В выставочном центре "Эрмитаж-Урал" открылись первые выставки после реконструкции здания