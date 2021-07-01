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1 июля 2021 17:31

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Алексей БУЛАТОВ
Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала

Выездные приемные комиссии военных ВУЗов начали отбор абитуриентов в регионах Урала