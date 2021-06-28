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28 июня 2021 17:53

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

Алексей БУЛАТОВ
В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи

В отдаленные города Свердловской области передали около 50 машин для неотложной помощи