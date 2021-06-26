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26 июня 2021 15:13

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

Алексей БУЛАТОВ
МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима

МОБ и Росгвардия вышли в торговые центры рейд, по соблюдению масочного режима