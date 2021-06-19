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19 июня 2021 19:34

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Алексей БУЛАТОВ
Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий

Гражданская панихида в память о жертвах политических репрессий