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19 июня 2021 19:31

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Алексей БУЛАТОВ
Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"

Ретроавтомобили проехали по Екатеринбургу во время ретро-ралли "Кубок Урала"