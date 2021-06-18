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18 июня 2021 17:57

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"

В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК "Изумрудный бор" прошел конкурс рабочих "СтройМастер-2021"