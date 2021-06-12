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12 июня 2021 16:11

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге

Хор 1000 голосов открыл празднование Дня России в Екатеринбурге