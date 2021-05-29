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29 мая 2021 20:13

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Алексей БУЛАТОВ
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии