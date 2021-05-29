Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии
Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии