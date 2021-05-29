Учения образовательного проекта "Уралспас" по ликвидации техногенной аварии

Аномальная жара в Екатеринбурге

Коронавирус на Урале

Реновация в Екатеринбурге

Поножовщина в сквере

Все на вакцинацию

У банка «Нейва» отобрали лицензию

Пожар на Шейнкмана

Ройзман на свободе

Убийство блогерши на Урале

83-летнего тренера обвиняют в педофилии

Красавицу Росгвардии уволили за запретное видео

Февральские морозы на Урале

ДТП на Ленина

Мать полгода держала в шкафу ребенка

Пожар на ЖБИ унес жизни 8 человек

В пожаре под Нижним Тагилом погибли 5 детей

9 Мая 2021 года в Екатеринбурге

На Урале погибла школьница

Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга

На Уралмаше расстреляли пять человек