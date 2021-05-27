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27 мая 2021 12:09

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли

В Екатеринбурге начали ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от непереносимой хронической боли