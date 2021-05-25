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25 мая 2021 14:08

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»

Губернатор Евгений Куйвашев посетит коллективный сад «Луч»