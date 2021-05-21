Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
21 мая 2021 10:17

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

Алексей БУЛАТОВ

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться

В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться