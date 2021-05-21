В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться
В еврейском культурном центре "Менора" пенсионерам раздали мобильные телефоны и научили ими пользоваться