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14 мая 2021 17:15

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Алексей БУЛАТОВ

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву

Путешественник Федор Конюхов представил свою выставке в музее ИЗО губернатору Евгению Куйвашеву