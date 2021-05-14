Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
14 мая 2021 17:12

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

Алексей БУЛАТОВ

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"

В выставочном центре "Главный проспект" готовится выставка Никаса Сафронова "О чем молчат картины"