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13 мая 2021 16:13

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

Алексей БУЛАТОВ

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов

На площадке автотранспортного предприятий "Гортранс" готовится выставка ретроавтобусов