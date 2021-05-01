Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23
Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23