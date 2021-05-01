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1 мая 2021 8:51

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Алексей БУЛАТОВ

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23

Ветеранов войны и тыла вакцинировали от COVID-19 в ГКБ№23