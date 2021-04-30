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30 апреля 2021 15:48

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Алексей БУЛАТОВ

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке

Военные провели репетицию парада Победы в 32 военном городке