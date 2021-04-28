28 апреля 2021 16:07

В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"

«Усядется только один!». Именно такая мысль появляется сейчас в голове каждого, кто ждет трамвая на остановке «Диагностический центр». Это на Уралмаше. Буквально. Широкая остановка с навесом, под которым можно укрыться от дождя. Но в том месте, где обычно от края до края протягивается скамейка, вместо нее небольшой квадратик посередине. - Позорище какое! – ругают ноу-хау пожилые люди.