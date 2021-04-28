В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"
В Екатеринбурге на остановке "Диагностический центр" установили "микроскамейку"