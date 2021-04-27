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27 апреля 2021 12:57

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

Алексей БУЛАТОВ

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки

"Волонтеры Победы" начали раздавать горожанам Георгиевские ленточки