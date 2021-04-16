16 апреля 2021 14:09

Вкладчики пришли к главному офису банка "Нейва", после новости об отзыве у него лицензии

Из-за сомнительных операций с валютой ЦБ РФ 15 апреля отнял лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». После этого у головного офиса в Екатеринбурге собралась толпа клиентов. После нескольких часов ожидания к толпе недовольных клиентов банка «Нейва» в Екатеринбурге вышел председатель правления финансового учреждения Константин Левушкин. Он рассказал клиентам банка о причинах отзыва лицензии и рассказал, что будет с деньгами вкладчиков