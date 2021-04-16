16 апреля 2021 14:03

Визит зам.председателя правительства Дмитрия Чернышенко по подготовке региона к Всемирным студенческим играм

Евгений Куйвашев рассказал Дмитрию Чернышенко о подготовке региона к Всемирным студенческим играм. XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. Из них 15 обязательные (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика) и три дополнительных (самбо, бокс и регби). За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.