14 апреля 2021 13:41

ОМОН, полиция и судебные приставы, по решению суда, выселили из Среднеуральского женского монастыря всех насельников

Рано утром 14 апреля 2021 года под Екатеринбургом начался штурм Среднеуральского женского монастыря. Возле шлагбаума на въезд в монастырь - спецавтомобили Росгвардии, судебных приставов, полиции, скорой помощи. Всех, кто проживает на территории Среднеуральского женского монастыря, пытаются проводить в автобусы. На этот раз при поддержке силовиков действуют судебные приставы. У них есть распоряжение Верхнепышминского суда немедленного исполнения