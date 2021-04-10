Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
10 апреля 2021 21:09

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

Марина Молдавская

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой

В УрФУ "Тотальный диктант" прошел под диктовку "Тети Тани" Татьяны Веденеевой