Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
10 апреля 2021 13:37

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Алексей БУЛАТОВ

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"

Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"