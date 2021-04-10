Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"
Заключительный этап эстафеты танковых взводов ЦВО, окружного этапа "Танковый биатлон 2021"