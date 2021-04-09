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9 апреля 2021 17:34

Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Не многие знают, что Урал тоже приложил руку к успехам России в космосе. Именно здесь, в Екатеринбурге на НПО "Автоматика" производят детали и электронику для космических ракет "Союз". Уральцы производят блоки управления для ступеней ракеты, не имея права на ошибку. Ведь все, от подготовки к полеты, до выхода на орбиту - должно пройти четко по плану.
Алексей БУЛАТОВ

Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Участок изготовления плат по технологии ITCC. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"

Участок изготовления плат по технологии ITCC. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"