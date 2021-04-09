Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Изготовление корпуса блока управления на станке ЧПУ. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Участок изготовления плат по технологии ITCC. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"
Участок изготовления плат по технологии ITCC. Производство электроники и деталей для космических ракет на НПО "Автоматика"