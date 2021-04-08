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8 апреля 2021 15:48

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Алексей БУЛАТОВ

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга

Пресс-конференция Алексея Орлова, после первых 100 дней его работы в должности главы Екатеринбурга