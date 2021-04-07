В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных
В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных