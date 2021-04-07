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7 апреля 2021 11:44

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных

В Екатеринбурге установили памятные таблички "Последний адрес" в память о репрессированных