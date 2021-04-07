7 апреля 2021 11:37

Депутаты Екатеринбургской думы сходили в зоопарк на выездное заседание

Никогда такого не было и вот - депутаты Екатеринбургской городской думы провели выездное заседание в зоопарке. Прошли экскурсией по всем вольерам, послушали байки и чаяния директора зоопарка Светланы Прилепиной, и позже все это обсудили, решая что делать, и как быть