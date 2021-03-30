30 марта 2021 14:51

В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации организовали в здравпункте международного аэропорта. Он находится на первом этаже терминала внутренних авиалиний. Работает по будням с 13.00 до 19.00. Здесь же, кстати, можно пройти тестирование на COVID-19. К ним ведут желтые указатели. Привиться могут и пассажиры, и сотрудники авиагавани, и работники местных магазинов и те, кто приехал в аэропорт встречать или провожать своих близких.