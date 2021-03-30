В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19
В аэропорту "Кольцово" открылся пункт вакцинации от COVID-19