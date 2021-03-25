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25 марта 2021 19:09

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

В Екатеринбурге установилась относительно теплая погода, и лед на городском пруду начал подтаивать. Горожане по прежнему ходят по нему, а некоторые даже проваливаются. Инспекторы ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам) замерили толщину льда, она около 70 см, но из-за изменения его структуры, он уже не так надежен как зимой. Теперь, горожан, которые выйдут на лед пруда несмотря на запрещающие таблички, может ожидать штраф до 5000р
Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду