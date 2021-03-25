25 марта 2021 19:09

Инспекторы ГИМС измерили толщину льда на городском пруду

В Екатеринбурге установилась относительно теплая погода, и лед на городском пруду начал подтаивать. Горожане по прежнему ходят по нему, а некоторые даже проваливаются. Инспекторы ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам) замерили толщину льда, она около 70 см, но из-за изменения его структуры, он уже не так надежен как зимой. Теперь, горожан, которые выйдут на лед пруда несмотря на запрещающие таблички, может ожидать штраф до 5000р