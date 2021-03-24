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24 марта 2021 13:42

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Алексей БУЛАТОВ

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители Уральских школьников и министр образования Биктуганов, попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку