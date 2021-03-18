18 марта 2021 16:19

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Картины и скульптуры этого периода не выставлялись многие годы, а для некоторых произведений это будет премьерный показ. Увидеть можно будет редкие скульптуры из мрамора и дерева, и картины, вроде Костина Н.В. Уралмашевские конструкторы, или Пименова Ю.И. Работницы Уралмаша на заводе. Центральная часть триптиха «Работницы Уралмаша»