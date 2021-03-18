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18 марта 2021 16:19

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Картины и скульптуры этого периода не выставлялись многие годы, а для некоторых произведений это будет премьерный показ. Увидеть можно будет редкие скульптуры из мрамора и дерева, и картины, вроде Костина Н.В. Уралмашевские конструкторы, или Пименова Ю.И. Работницы Уралмаша на заводе. Центральная часть триптиха «Работницы Уралмаша»
Алексей БУЛАТОВ

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"

Монтаж выставки "Отечественное искусство Советского периода"