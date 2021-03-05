Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23
Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23