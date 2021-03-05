5 марта 2021 16:14

Фонд святой Екатерины передали 3 аппарата ИВЛ для ЦГКБ№23

Фонд святой Екатерины закупил для ЦГКБ № 23 три аппарата ИВЛ. Оборудование обошлось в 5,2 миллионов рублей. Новое оборудование Zisline MV300 имеет широкий набор режимов вентиляции легких. Кроме того, новые аппараты работают от любого источника кислорода и имеют аккумулятор, благодаря которому, в случае отключения электроснабжения, могут оставаться включенными шесть часов без перерыва, без изменения режима вентиляции