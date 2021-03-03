3 марта 2021 18:22

В Екатеринбурге проверили качество противогололёдных смесей

"Проверка пескосоляной смеси проводятся для того, чтобы мы понимали, за что мы платим подрядчику. Для борьбы с зимней скользкостью применяется три способа: химический (реагенты), комбинированный (смесь реагента с песком) и фрикционный (песок, щебень). Чаще всего на дорогах, по которым ездят много машин, применяется именно комбинированный способ. Использование реагентов и правда ничего хорошего для автомобиля и экологии не несёт, но я призываю водителей потерпеть, ведь приоритет жизни граждан выше экономических интересов" Заместитель начальника управления ГКУ СО «Управление автодорог» Олег Мелехов