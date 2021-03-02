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Строительство деревни зимней универсиады 2023

До Универсиады-2023 осталось два года. Поэтому в Екатеринбурге уже полным ходом идет строительство деревни, где будет проходить часть соревнований. Здесь же будут жить спортсмены, которые приедут в столицу Урала со всего мира. Разместится деревня Универсиады рядом с выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО», то есть там, где каждое лето проводится международная выставка «Иннопром»
Алексей БУЛАТОВ
Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023

Строительство деревни зимней универсиады 2023