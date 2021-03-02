2 марта 2021 15:18

Строительство деревни зимней универсиады 2023

До Универсиады-2023 осталось два года. Поэтому в Екатеринбурге уже полным ходом идет строительство деревни, где будет проходить часть соревнований. Здесь же будут жить спортсмены, которые приедут в столицу Урала со всего мира. Разместится деревня Универсиады рядом с выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО», то есть там, где каждое лето проводится международная выставка «Иннопром»