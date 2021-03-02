2 марта 2021 14:58

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Мы привыкли думать об убежищах, как о тайных комнатах для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Но в реальности все намного проще. Помещение на глубине шести метров на 1 200 квадратных метров включает в себя десяток спальных комнат с нарами, огромные пластиковые резервуары с водой и запасной дизельный генератор на случай отключения основного источника электроэнергии.