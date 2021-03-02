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Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Мы привыкли думать об убежищах, как о тайных комнатах для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Но в реальности все намного проще. Помещение на глубине шести метров на 1 200 квадратных метров включает в себя десяток спальных комнат с нарами, огромные пластиковые резервуары с водой и запасной дизельный генератор на случай отключения основного источника электроэнергии.
Алексей БУЛАТОВ
Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»

Как выглядит тайное бомбоубежище «Уралмашзавода»