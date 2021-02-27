27 февраля 2021 16:49

В ЦПКиО им.Маяковского прошел турнир "Снежная заруба" по Юкигассен

27 ФЕВРАЛЯ - день зимних видов спорта, и в ЦПКиО им.Маяковского прошел турнир по Юкигассен – это зародившаяся в 1980-х в Японии командная игра в снежки. Главная цель игры – захватить флаг противника. На одну 9-минутную игру каждой команде выдается 270 снежков. В турнире приняли участие студенты и журналисты. В каждой команде – по 10 человек. Перемещаясь по игровой площадке, игроки кидают друг в друга снежки и пытаются "под снежком противника" захватить чужой флаг