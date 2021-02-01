В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий