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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина, и открыли выставку неформальных фотографий