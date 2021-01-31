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В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального

В Екатеринбурге прошло второе. несанкционированное шествие сторонников Алексея Навального