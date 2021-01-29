Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек