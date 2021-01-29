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Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Алексей БУЛАТОВ
Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек

Рабочие начали ремонт в подъезде дома на ул.Рассветная д.7, где пожаре погибли 8 человек