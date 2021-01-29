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Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Алексей БУЛАТОВ
Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе

Коммунальщики продолжают уборку снега в городе