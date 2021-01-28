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Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Алексей БУЛАТОВ
Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие

Белый медведь Умка, живущий в Екатеринбургском зоопарке, отметил свое 25-летие